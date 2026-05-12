12日(火)も日差しが届いて、汗ばむ陽気になりました。最高気温は、新潟市秋葉区で27.1℃、魚沼市小出で26.3℃を観測したほか、長岡市や上越市高田でも25℃を超えて夏日になりました。 ただ、上空には寒気が流れこんでいて大気の状態が不安定になっています。今夜も一部でにわか雨や雷雨がありそうです。これからお帰りの方は、空模様の変化にご注意ください。 そして、13日(水)も天気の急変に注意が必要です。 ◆13