12日(火)も日差しが届いて、汗ばむ陽気になりました。最高気温は、新潟市秋葉区で27.1℃、魚沼市小出で26.3℃を観測したほか、長岡市や上越市高田でも25℃を超えて夏日になりました。



ただ、上空には寒気が流れこんでいて大気の状態が不安定になっています。今夜も一部でにわか雨や雷雨がありそうです。これからお帰りの方は、空模様の変化にご注意ください。



そして、13日(水)も天気の急変に注意が必要です。



◆13日(水)午前9時の予想天気図

日本付近は2つの高気圧に挟まれた気圧の谷となって、湿った空気が集まりやすいでしょう。このため、広い範囲で晴れるものの局地的に雨雲が湧いてカミナリを伴うところもありそうです。



◆今後の天気の移り変わり

いま雨が降っていなくても、今夜遅くは上・中・下越では所々で雨が降り、カミナリを伴うところもあるでしょう。時間を進め、夜間は佐渡も含めて所々で雨となるでしょう。



13日(水)朝は雲が多く、山沿いを中心ににわか雨がありそうです。日中は晴れ間の出るところが多くなりますが、一部で雨や雷雨となるでしょう。晴れや曇りの表示のところでも急に雨雲が湧く可能性がありますので、13日(水)もお出かけの際は空模様の変化に注意が必要です。



◆13日(水)の予想最高気温

22℃前後で、本来のこの時期らしい暖かさになるでしょう。今日と比べると3℃くらい下がりますが、それでも晴れ間の出ているところでは過ごしやすい体感になりそうです。