全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・下北沢の立ち飲み店『梅干しサワー専門店』です。広く、深い、お湯割り梅干しの世界『梅干しサワー専門店』。これ、店名なんです。梅干しサワーが大好きなのに、「店で飲むサワーのほとんどは『梅成分』が薄い！」と不満だったオーナーの川原宙さん。だったら自分で「世界で一番旨い梅干しサワーを作る」と、2019年にオープンさせた。