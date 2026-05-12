梅干しサワーって、こんなに深かったんだ。下北沢の専門店で知る選び放題の組み合わせ

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・下北沢の立ち飲み店『梅干しサワー専門店』です。

広く、深い、お湯割り梅干しの世界

『梅干しサワー専門店』。これ、店名なんです。

梅干しサワーが大好きなのに、「店で飲むサワーのほとんどは『梅成分』が薄い！」と不満だったオーナーの川原宙さん。だったら自分で「世界で一番旨い梅干しサワーを作る」と、2019年にオープンさせた。

梅干しはすべて、日本一の生産地・和歌山県みなべ町産南高梅。しかも最高のAランク揃い。はちみつやりんご酢、カツオ節、アゴダシ漬け……実に多様。梅干しと焼酎を選び、自分好みのサワーができあがる。

じゅんちゃん×ゆずピール814円、千紅梅×かつお節粉792円、食べ比べ三種（左から紫蘇梅干し、あごだし梅、辛子梅太子）880円、梅娘×塩昆布814円

『梅干しサワー専門店』（手前から時計回りに）じゅんちゃん×ゆずピール 814円、千紅梅×かつお節粉 792円、食べ比べ三種（左から 紫蘇梅干し、あごだし梅、辛子梅太子） 880円、梅娘×塩昆布 814円 「梅娘」は昆布ダシ漬け。焼酎は麦。「じゅんちゃん」ははちみつ漬け、焼酎はキンミヤだ。梅干しが浸かっている「タレ」は、梅酢をベースに配合されている。好みの量を加えて

お湯割りは4種。川原さんが「梅干しとトッピング、焼酎の組み合わせをいろいろ試した結果」なので、こちらは焼酎も決め打ちだ。「千紅梅×かつお節粉」は、枕崎産カツオ節とシソで漬けた千紅梅に、カツオ節粉をトッピング。焼酎は意外にも芋。梅の酸味とカツオ節の旨み、そこに芋焼酎の風味がぐるぐると混じり合い、ほわっと広がる、はじめてのおいしさ。

おつまみのイチオシは「梅ポテトサラダ」。まるっと皮つき茹でじゃがいもにゆで卵、梅干しなどをトッピング。これまた梅の風味がいい仕事してる。実は広く、深く、何よりおいしい梅干しの世界……ハマりそう。

『梅干しサワー専門店』オーナー 川原宙さん

オーナー：川原宙さん「自分だけの味を作ってみてください」

『梅干しサワー専門店』

下北沢『梅干しサワー専門店』

［店名］『梅干しサワー専門店』

［住所］東京都世田谷区北沢2-12-10-1B

［電話］03-5787-5929

［営業時間］16時〜24時（23時半LO）

［休日］無休

［交通］京王井の頭線ほか下北沢駅から徒歩1分

撮影／西崎進也、取材／本郷明美

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、梅づくしの絶品料理画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

■おとなの週末2026年5月号は「ぶらり、日本橋」

【画像ギャラリー】『梅干しサワー専門店』の“梅干しサワー”がコレ！はじめてのおいしさに出会えること間違いなし（5枚）