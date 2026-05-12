ロッテは12日、球団公式チアパフォーマー M☆Splash!! のメンバーが企画から携わった「M☆Splash!! PRODUCE MENU」第1弾として、全7商品を5月12日よりZOZOマリンスタジアムにて販売開始することになったと発表した。今回販売するメニューは、メンバーが企画段階から参加し、味や見た目にもこだわりながら試食を重ねてブラッシュアップを実施。M☆Splash!!らしい華やかさや個性を表現したこだわりのラインナップとなっている。