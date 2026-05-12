ABEMA（アベマ）が、2026年5月30日（土）、31日（日）の2日間にわたり、『TOKYO・OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026』（以下、『メトロック2026』）の模様を無料独占生中継することを発表した。■『メトロック2026』無料独占生中継決定2013年よりスタートした『メトロック』は、世代やジャンルを超えた豪華アーティストが集結する都市型音楽フェスとして、多くの音楽ファンを魅了してきた。今年で12回目を迎える本公演では、a