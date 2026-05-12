「メトロック2026」大阪公演をABEMAで無料独占生中継｜SHISHAMOの“ラストメトロック”も

ABEMA（アベマ）が、2026年5月30日（土）、31日（日）の2日間にわたり、『TOKYO・OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026』（以下、『メトロック2026』）の模様を無料独占生中継することを発表した。

■『メトロック2026』無料独占生中継決定

2013年よりスタートした『メトロック』は、世代やジャンルを超えた豪華アーティストが集結する都市型音楽フェスとして、多くの音楽ファンを魅了してきた。今年で12回目を迎える本公演では、ano、氣志團、CANDY TUNE、Da-iCE、T.M.Revolution、YUTA（NCT）といった、ジャンルの垣根を越えた多彩な初参戦アーティストがラインナップに加わり、例年以上の盛り上がりを見せている。

また、6月をもって活動終了となる3ピースロックバンド・SHISHAMOは、これまで数々のステージで観客の心を掴んできたが、最後の『メトロック』の舞台でどのようなパフォーマンスを見せるのか大きな注目が集まっている。

なお、公式タイムテーブルでは、大阪公演のメインステージ「BAY FIELD」にて、5月30日（土）にSHISHAMO、31日（日）に優里がヘッドライナーを務めることも発表されている。活動終了を前に“ラストメトロック”となるSHISHAMOのステージは、大阪公演DAY1の締めくくりとして届けられる。

▼初出演アーティストによる意気込みコメントはこちら

・ano コメント全文初めて『メトロック』に出演できて嬉しいです！ブチ上がれる楽曲もたくさんやりたいと思っていて気合い十分です！新曲も盛り上がれる曲なので、ぜひ予習で聞いて楽しんでもらえたらと思います！予習せずとも楽しんでもらえるはずです！生中継でご覧になる皆さんも、それぞれの場所でぜひ一緒にブチ上がりましょう！

・CANDY TUNE コメント全文念願の『METROCK』初出演ということで、熱量倍の倍に爆上げでステージをお届けしたいと気合十分でいます！一緒に踊ったり声を出したり一緒に『METROCK』を楽しんでいきましょう！初めての方も、あめちゃんも「ABEMA」でご覧の皆様も私たちの元気やエネルギーを受け取ってください！会場で、そして「ABEMA」で会いましょう！

・Da-iCE コメント全文『メトロック』に初めて出演させていただき、当日大阪の皆様とお会いできることが楽しみです。「ABEMA」でも生中継があるとのことなので、画面越しでも盛り上げられるよう頑張ります。

・T.M.Revolution コメント全文『OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026』に初出演させていただきます、T.M.Revolutionの西川貴教です。先ずもってT.M.Revolutionが自身の主催のイベント以外に出演すること自体が珍しい上に、今までご一緒したことがない皆さんも多く、今からステージをとても楽しみにしております。今回の出演を通して、初めてご覧いただく方もいらっしゃると思いますので、30周年を迎える活動を精一杯アピールしたいですし、この機会にT.M.R.に少しでも興味を持っていただければ嬉しいです。何卒よろしくお願いします。

・YUTA（NCT） コメント全文『メトロック2026』という最高のステージで、会場のみなさんと一緒に熱い時間を作れるのを楽しみにしています。僕も今年初のフェスなのでエネルギーを全力で届けたいです！ 「ABEMA」で見てくださるみなさんにも、画面越しでも熱量を感じてもらえるステージにしたいと思うので、ぜひ一緒に盛り上がりましょう！

「ABEMA」では、音楽を愛する多くの人が場所を問わず『メトロック2026』を楽しめるよう、会場に足を運べない場合でも、自宅や外出先からリアルタイムでフェスの興奮を体感できる編成で届ける。また、「ABEMA」独自の視点で構成したタイムスケジュールにより、ライブの魅力を余すことなく楽しめる内容となっている。

さらに、5月28日（木）には『東京ライブ最速放送 DAY1』、29日（金）には『東京ライブ最速放送 DAY2』と題し、東京公演の模様をいち早く放送。大阪公演の無料独占生中継とあわせて、4日間にわたり『メトロック2026』の熱狂を届ける。

（C）AbemaTV, Inc.

■ABEMA『メトロック2026 〜東京ライブ最速放送 DAY1〜』放送日時：5月28日（木） 夜9時〜放送URL：https://abema.tv/channels/metrock/slots/DGzv9MJZa6ZED5

■ABEMA『メトロック2026 〜東京ライブ最速放送 DAY2〜』放送日時：5月29日（金） 夜10時〜放送URL：https://abema.tv/channels/metrock/slots/DLFurpPDL2ziZd

■ABEMA『メトロック2026 〜独占生中継！DAY1〜』放送日時：5月30日（土） 午前10時〜放送URL：https://abema.tv/channels/metrock/slots/DGzv93dk89mU8X

■ABEMA『メトロック2026 〜独占生中継！DAY2〜』放送日時：5月31日（日） 午前10時〜放送URL：https://abema.tv/channels/metrock/slots/DGzv93oCzzmeJb

放送チャンネル：メトロックチャンネル※メトロックチャンネルは5月27日（水）12時〜5月31日（日）放送終了まで特別開設を予定

【関連リンク】

（C）AbemaTV, Inc.

ABEMA「メトロック2026」特設ページ：https://abema.tv/lp/metrock2026ABEMA公式X：https://x.com/ABEMA「メトロック2026」公式サイト：https://metrock.jp/