東京を拠点に活動し、世界中で熱狂を巻き起こしている4人組ダンス＆ボーカルユニット・新しい学校のリーダーズ（ATARASHII GAKKO!）が、最新シングル「Chanka Chanka（チャンカチャンカ）」を5月8日（金）に88risingよりリリースした。最新曲「Chanka Chanka」は、日本の伝統的な「祭囃子（まつりばやし）」からインスピレーションを得た一曲だ。民俗文化に根ざしたコール＆レスポンスやリズミカルな掛け声を、最新のクラブサウン