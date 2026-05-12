新しい学校のリーダーズ、新曲「Chanka Chanka」をリリース｜海外公演＆国内フェス出演も控える

東京を拠点に活動し、世界中で熱狂を巻き起こしている4人組ダンス＆ボーカルユニット・新しい学校のリーダーズ（ATARASHII GAKKO!）が、最新シングル「Chanka Chanka（チャンカチャンカ）」を5月8日（金）に88risingよりリリースした。

最新曲「Chanka Chanka」は、日本の伝統的な「祭囃子（まつりばやし）」からインスピレーションを得た一曲だ。民俗文化に根ざしたコール＆レスポンスやリズミカルな掛け声を、最新のクラブサウンドと融合させ、現代的なアプローチで再構築した。

夏の夜の祭りの空気感を纏い、日本の伝承に登場する「妖怪」や「百鬼夜行（ひゃっきやぎょう）」を彷彿とさせる世界観を展開。スピリットたちが練り歩くシュールでエネルギッシュなイメージを、爆発的なダンスアンセムへと昇華させている。

4月26日（日）に開催された東京公演（ソールドアウト）で初披露されるやいなや、その中毒性のあるリズムと大胆な振り付けは観客を瞬時に虜にし、会場全体を巨大なダンスフロアへと変貌させた。

ATARASHII GAKKO! - Chanka Chanka (Visualizer)

「オトナブルー」がTikTokで33億回再生を突破し、2024年にはコーチェラ・フェスティバルのGobiステージでヘッドライナーを務めるなど、快進撃を続ける彼女たち。最新のワールドツアーでは、アジア、北米を含む世界33都市を巡り、計11万人以上の動員を記録した。

今後はカリフォルニアでの「Zipangu Festival」をはじめ、チェコ、ドイツ、ロンドン（ヘッドライナー公演）、シアトルなど、世界各地の主要フェスティバルやステージへの出演を控えており、その勢いはさらに加速している。

また、日本国内においても、5月30日（土）・31日（日）開催の「日比谷音楽祭2026」や8月8日（土）開催の「LuckyFes’26」、10月17日（土）・18日（日）開催の「LIVE AZUMA 2026」などのイベント・フェスへの出演を控えており、存在感を強めている。

【リリース情報】

配信日：2026年5月8日（金）アーティスト：新しい学校のリーダーズ（ATARASHII GAKKO!）タイトル：Chanka Chankaレーベル：88rising Music視聴リンク：https://orcd.co/chankachanka