【モデルプレス＝2026/05/12】女優の有村架純が12日、都内で行われた「日本茶の発展的未来に向けて〜生産者とともに。日本茶を世界へ〜」発表会に、お笑いタレントのなかやまきんに君とともに出席。食生活のこだわりを明かした。【写真】33歳国民的女優、ノースリワンピから美肌輝く◆有村架純、ノースリワンピで登場茶をイメージした緑色のワンピース姿で登場した有村は、きんに君の着用していたタンクトップについて「いいですね