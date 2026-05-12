有村架純、“お茶イメージ”ノースリワンピで美肌披露 食生活のこだわり明かす
【モデルプレス＝2026/05/12】女優の有村架純が12日、都内で行われた「日本茶の発展的未来に向けて〜生産者とともに。日本茶を世界へ〜」発表会に、お笑いタレントのなかやまきんに君とともに出席。食生活のこだわりを明かした。
【写真】33歳国民的女優、ノースリワンピから美肌輝く
茶をイメージした緑色のワンピース姿で登場した有村は、きんに君の着用していたタンクトップについて「いいですね、そのタンクトップ」と口に。これにきんく君は「でも、有村さんもすごくきれいなタンクトップを着られていますけど」「すみません、袖がないものをすべてタンクトップと言ってしまうので…」とコメントして笑いを誘い、有村は「ノースリーブですかね（笑）」と笑顔で返していた。
また、普段の食生活でこだわっていることを聞かれた有村は「お料理の工程だったり、体になるべく優しいものやいいものを使いながら、無理なくお料理をさせてもらったり、あとは食事の時にお水よりもお茶と一緒に楽しむのが好きなので、お茶を飲んでいます」と回答。きんに君は15年間、毎朝同じメニューを取っているそうで「茹でた鶏の胸肉、茹でたブロッコリー、オクラ、ゴーヤ、人参、アスパラガス、トマトなどにお塩をかけたりして食べています。今日も食べてきました。自分に何が合うかなという食材を集めて、今の形になりました」と打ち明けていた。（modelpress編集部）
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◆有村架純、ノースリワンピで登場
茶をイメージした緑色のワンピース姿で登場した有村は、きんに君の着用していたタンクトップについて「いいですね、そのタンクトップ」と口に。これにきんく君は「でも、有村さんもすごくきれいなタンクトップを着られていますけど」「すみません、袖がないものをすべてタンクトップと言ってしまうので…」とコメントして笑いを誘い、有村は「ノースリーブですかね（笑）」と笑顔で返していた。
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