広島市では、南極の平和的利用などを話し合う国際会議の開会式が開かれ、議論が本格的にスタートしました。開会式が開かれた「南極条約協議国会議」。日本での開催は32年ぶりです。1961年に発効した「南極条約」は、核爆発や放射性廃棄物の処分の禁止などを定めており、日本を含め58か国が参加しています。そのうち、南極で積極的に調査活動を行っている29の協議国を中心に、南極の平和利用や生物資源の保護などについて議論