ソフトバンクは12日、尾形崇斗投手（26）、井上朋也内野手（23）と、DeNA・山本祐大捕手（27）の交換トレードを発表した。山本の背番号は39。13日に入団会見を行う。山本はDeNAの正捕手として今季28試合に出場し、打率・227、1本塁打、8打点。24年には108試合で打率・291など強打の捕手として期待される。井上は20年ドラフト1位で入団し、今季は2軍で打率・250、2本塁打、5打点。尾形は160キロに迫る直球を武器に今季、中継