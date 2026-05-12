ソフトバンクとDeNAで電撃トレード成立ソフトバンクの尾形崇斗投手、井上朋也内野手とDeNAの山本祐大捕手による2対1の交換トレードが成立した。12日に両球団が発表した。山本は今季24試合でスタメン出場。ハマの正捕手が移籍となる電撃トレードとなった。開幕後のトレードは日本ハムから中日に金銭で移籍した杉浦稔大投手に続き、2例目となった。驚きの発表となった。2017年ドラフト9位でDeNAに入団した山本は、2021年に51試合