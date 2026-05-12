ソフトバンクとDeNAで電撃トレード成立

ソフトバンクの尾形崇斗投手、井上朋也内野手とDeNAの山本祐大捕手による2対1の交換トレードが成立した。12日に両球団が発表した。山本は今季24試合でスタメン出場。ハマの正捕手が移籍となる電撃トレードとなった。開幕後のトレードは日本ハムから中日に金銭で移籍した杉浦稔大投手に続き、2例目となった。

驚きの発表となった。2017年ドラフト9位でDeNAに入団した山本は、2021年に51試合に出場して主力になると、2023年には71試合、2024年は108試合、2025年は104試合に出場し、DeNAの正捕手として活躍。今季もここまで24試合にスタメン出場していた。

尾形は開幕1軍から漏れたものの、4月3日に出場選手登録されると、ここまで10試合に登板して0勝2敗、防御率3.00。最速159キロの真っすぐを武器とする剛腕だ。井上は2020年のドラフト1位で花咲徳栄高から入団した内野手。スラッガー候補として期待されながらも、1軍では通算28試合の出場にとどまっている。今季は2軍で22試合に出場し、打率.250、2本塁打の成績を残している。

〇尾形崇斗コメント

「9年間お世話になったので寂しさはありますが、どこで野球をやっても目指すものは変わらないので、これからも夢に向かって自分に磨きをかけていきたいです。DeNAさんはホークス同様にテクノロジーが発展している印象。そういうものを活用するのが好きなのでありがたいです。ファンの皆さんにはいつもあたたかい声援をいただきました。本当に感謝しています」

〇井上朋也コメント

「ホークスでは心身ともに成長させていただきました。ドラフト1位で入ったものの思うように活躍できず、悔しい思いをたくさんしましたが、今回横浜DeNAさんに縁ができましたので、チームの雰囲気も良さそうですし新たな気持ちで頑張っていきたいと思います。ホークスファンの皆さんには、ドームと筑後でたくさんの応援をいただきました。ありがとうございました」（Full-Count編集部）