お店で楽しむのもいいけれど、自宅で気軽に味わうのもお湯割りの醍醐味。今回は谷中で日本酒バーを営むお酒の達人に、それぞれのオススメの飲み方を伺ってきました。簡単に作れるレシピと共にどうぞ！達人『清太郎』店主：山田智之さん達人『清太郎』店主山田智之さん『酒喰清太郎』＠谷中酒屋で10年、飲食店で8年の修業を積んだ店主が営む日本酒バー。日本酒だけでなく、焼酎、ジン、ウイスキーなど、こだわりの銘柄が数多く