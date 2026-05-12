巨人が週末の先発ローテを再編したことが１１日、分かった。ともにリフレッシュのために出場選手登録を抹消されている井上が中１１日で１５日のＤｅＮＡ３連戦初戦（東京Ｄ）、ドラフト１位ルーキーの竹丸は中１０日で１７日の同３戦目に先発する見込みとなった。「サンデー竹丸」は初めて。ウィットリーが中７日で１６日の同２戦目に回る。前カードの中日戦（バンテリンＤ）に先発した田中将が間隔を空けるため、森田が再調整