巨人が週末の先発ローテを再編したことが１１日、分かった。ともにリフレッシュのために出場選手登録を抹消されている井上が中１１日で１５日のＤｅＮＡ３連戦初戦（東京Ｄ）、ドラフト１位ルーキーの竹丸は中１０日で１７日の同３戦目に先発する見込みとなった。「サンデー竹丸」は初めて。ウィットリーが中７日で１６日の同２戦目に回る。

前カードの中日戦（バンテリンＤ）に先発した田中将が間隔を空けるため、森田が再調整のため登録抹消となった中で、万全の布陣で臨む。井上は今季初登板から５試合連続で日曜日に先発して２勝３敗、防御率２．１２。勝負の夏場以降を見据えるチーム方針で４日に登録抹消となっていた。

竹丸は３月２７日の阪神との開幕戦（東京Ｄ）で開幕投手を務め、白星を挙げる偉業を達成してから６登板で４勝２敗、防御率２．８８と先発陣を支え、７日に登録抹消となった。同学年で同じ左腕の井上とともに、さらなる活躍が期待される。

翌週の２２日からは交流戦前の最終カードとなる阪神との３連戦（東京Ｄ）も控える。チームはここまで勝率５割で交流戦まで残り１０試合。フレッシュな先発陣で貯金アップを目指す。