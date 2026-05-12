インドネシアで特殊詐欺に関与した疑いのある複数の日本人が拘束されました。人身取引されたとみられる日本人女性の家族からの通報が摘発につながったということです。人身取引されたとみられる日本人「KTV（カラオケクラブ）で働こうと思ってたんですけど、観光したくて。車に乗せられて、強制的にここに来て、パスポートを取られ、『もう帰れないよ』って言われた」インドネシア第2の都市スラバヤにある特殊詐欺拠点で保護された