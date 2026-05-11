日系大手2社中国新車販売台数【北京共同】ホンダは11日、中国市場での4月の新車販売台数が前年同月比48.3％減の2万2595台だったと発表した。トヨタ自動車も25.4％減の10万6500台だったと明らかにした。中東情勢の悪化によるガソリン価格の上昇が響いた。中国自動車工業協会によると、中国全体の新車販売台数も21.6％減だった。新型車の投入が遅れているホンダは中国で苦戦が続いており、前年割れは27カ月連続。広州汽車集団