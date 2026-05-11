綾瀬はるか（41）と千鳥の大悟（46）が11日、都内のTOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた、主演の是枝裕和監督（63）の新作映画「箱の中の羊」（5月29日公開）完成披露試写会に登壇。劇中で夫婦を演じると最初に聞いた時、綾瀬は「え？大悟さんですか？と最初はビックリ」、大悟も「大丈夫ですか？綾瀬はるかさんの夫、大悟でいいんですか？」と同監督に尋ねたと明かした。また舞台あいさつの最後に、自身の演技について「期