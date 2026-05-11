ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３４）がついにメジャーの頂点に立つかもしれない。米老舗誌「スポーツイラストレーテッド」の電子版「ＯＮＳＩ］は１０日（日本時間１１日）、「アーロン・ジャッジ、ＭＬＢ本塁打記録に挑戦ベーブ・ルース未到達」との記事を配信した。この日、敵地ブルワーズ戦でジャッジは初回に逆方向の右翼へ１６号ソロを放った。フィリーズ・シュワバーがロッキーズ・菅野から２打席連続弾で