ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３４）がついにメジャーの頂点に立つかもしれない。

米老舗誌「スポーツイラストレーテッド」の電子版「ＯＮＳＩ］は１０日（日本時間１１日）、「アーロン・ジャッジ、ＭＬＢ本塁打記録に挑戦 ベーブ・ルース未到達」との記事を配信した。

この日、敵地ブルワーズ戦でジャッジは初回に逆方向の右翼へ１６号ソロを放った。フィリーズ・シュワバーがロッキーズ・菅野から２打席連続弾で追いついたが、４１試合で１６本とメジャートップのハイペースを維持している。

記事は「ジャッジは今シーズン、歴史に名を刻む可能性がある。現在、彼は５０本塁打以上を記録したシーズン数で、ベーブ・ルース、サミー・ソーサ、マーク・マグワイアと並び、４回となっている。ジャッジはキャリア通算５回目のシーズン５０本塁打以上まであと３４本塁打だ」とつづった。

続けて「これはとんでもない数字だ。ジャッジはすでにルース、ソーサ、マグワイアと並んでいる。ジャッジは間違いなく彼らを追い越すペースだ。５回達成した者はいない」と長いメジャーの歴史の中で初の快挙が迫っているとした。

現在、ジャッジはシーズン６３本塁打ペース。このままシーズンを完走できれば、ジャッジの名前がメジャーの歴史に深く刻まれることになる。



