「大相撲夏場所・２日目」（１１日、両国国技館）東京場所恒例の親方トークショーが館内の相撲博物館で行われ、千賀ノ浦親方（４４、元幕内里山）と大嶽親方（４３、元幕内玉飛鳥）がファンからの質問に答えるなどして、会場を盛り上げた。笑顔がトレードマークであることを指摘された大嶽親方。「イライラすることもあります。でもそういう時こそ笑っていたい」と語った。その原点は現役時代に片男波部屋の兄弟子だった玉