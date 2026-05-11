「大相撲夏場所・２日目」（１１日、両国国技館）

東京場所恒例の親方トークショーが館内の相撲博物館で行われ、千賀ノ浦親方（４４、元幕内里山）と大嶽親方（４３、元幕内玉飛鳥）がファンからの質問に答えるなどして、会場を盛り上げた。

笑顔がトレードマークであることを指摘された大嶽親方。「イライラすることもあります。でもそういう時こそ笑っていたい」と語った。

その原点は現役時代に片男波部屋の兄弟子だった玉力道（現松ケ根親方）の存在だった。玉力道が故障で幕下に落ちても、撮影を求められると笑顔で応じていたことを挙げ「大ケガをされて、自分が十両に上がった時に幕下に落ちた。それでも撮影の時はニコニコしているのを見て、笑顔っていいなと思った。それからですね」と振り返った。

昨年秋から大嶽部屋の師匠として指導を行う大嶽親方。“昭和の大横綱”大鵬さんの孫である幕内王鵬、幕下夢道鵬、三段目納谷、その３兄弟をワンフレーズで表すことを質問された。「王鵬は責任感がある。若い衆にもしっかりと指導する。部屋頭としてあえてピリッとした空気をつくる。夢道鵬は一言で言うとヤンチャ。好青年ですけど末っ子だから。納谷はマジメ。トレーニングをしっかりやるし、食事のこともよく考えている」と語っていた。