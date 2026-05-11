山菜採りのシーズンまっただ中にクマとの遭遇が危険視されている。2026年5月10日放送の「有働Times」（テレビ朝日系）に出演した専門家は、タケノコはクマの大好物だと話し、山菜採りには十分注意するように注意を促した。映し出された、ゆうゆうと草を食べている姿山菜採りのさなかにクマと遭遇、被害にあったケースが出始めている。山形県では5月に入って、酒田市、朝日町、上山市で死傷者が出ている。5月7日には岩手県八幡平市