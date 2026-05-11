5月11日20時55分放送の『テレビ×ミセス』（TBS系）に、ミラノ・コルティナオリンピック金メダリストの“りくりゅう”ペアこと三浦璃来・木原龍一が登場する。引退会見後初のバラエティー出演となる。【写真】ジェスチャーゲームに挑むミセスりくりゅうペアは、栄光の舞台裏で2人を支え続けた「人生ベストソング」をテレビ初公開。MCを務めるMrs. GREEN APPLEの楽曲もランクインし、『テレビ×ミセス』でしか聞けない音楽にま