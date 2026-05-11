“りくりゅう”ペア、引退会見後初バラエティ出演 『テレビ×ミセス』絆が試される新ゲームで奇跡のシンクロ連発

“りくりゅう”ペア、引退会見後初バラエティ出演 『テレビ×ミセス』絆が試される新ゲームで奇跡のシンクロ連発