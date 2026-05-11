“りくりゅう”ペア、引退会見後初バラエティ出演 『テレビ×ミセス』絆が試される新ゲームで奇跡のシンクロ連発
5月11日20時55分放送の『テレビ×ミセス』（TBS系）に、ミラノ・コルティナオリンピック金メダリストの“りくりゅう”ペアこと三浦璃来・木原龍一が登場する。引退会見後初のバラエティー出演となる。
【写真】ジェスチャーゲームに挑むミセス
りくりゅうペアは、栄光の舞台裏で2人を支え続けた「人生ベストソング」をテレビ初公開。MCを務めるMrs. GREEN APPLEの楽曲もランクインし、『テレビ×ミセス』でしか聞けない音楽にまつわる秘話が飛び出す。
さらに、2人1組のペアを組んで、お互いが見えない状態でお題に沿ったポーズをとり、シンクロを目指す新ゲーム「シンクロジェスチャーゲーム」がスタート。絆が試される新ゲームで、りくりゅうペアが奇跡のシンクロを連発。そして、ミセスチームも息を合わせてシンクロを目指すが、まさかの珍ポーズ連発で波乱を呼ぶ？
また、番組おなじみの「巨大ジェンガ対決」では、りくりゅうペアが五輪で魅せた華麗なリフトとジャンプで巨大ジェンガ攻略を目指す。新ルール「ジョーカー津田」が勝利のカギに？
「名曲×ミセス」には森山直太朗が登場。「生きてることが辛いなら」をコラボ歌唱する。リリース当時賛否を生んだ歌詞に込められた本当の思いに触れるトークも。
「生きてることが辛いなら」はミセス大森にとっても思い入れのある特別な楽曲であり、念願がかなっての特別なコラボレーションとなる。
森山は「ミセスの皆さんは音楽に対する情熱はもちろん、ゲストの僕に対しても深く理解して寄り添ってくれる真摯な姿勢がとても印象的でした。大きな会場でのライブを終えられたばかりで絶対に忙しいはずなので、『もしかして何人かいて、今日は偽物なんじゃないか？』と首元のチャックを探すようにマジマジと見てしまったのですが（笑）紛れもなく本物でホッとしました。大森さんのパワフルな表現はこれまでも感じていましたが、今回一緒に歌ってみて、繊細でセンシティブな表現がとても上手なんだなと、僕自身も多くの学びがありました。僕も存分に楽しませていただいたので、ぜひ皆さんも期待して楽しんでいただけたら嬉しいです」とコメントを寄せている。
『テレビ×ミセス』は、TBS系にて5月11日20時55分放送。
【写真】ジェスチャーゲームに挑むミセス
りくりゅうペアは、栄光の舞台裏で2人を支え続けた「人生ベストソング」をテレビ初公開。MCを務めるMrs. GREEN APPLEの楽曲もランクインし、『テレビ×ミセス』でしか聞けない音楽にまつわる秘話が飛び出す。
また、番組おなじみの「巨大ジェンガ対決」では、りくりゅうペアが五輪で魅せた華麗なリフトとジャンプで巨大ジェンガ攻略を目指す。新ルール「ジョーカー津田」が勝利のカギに？
「名曲×ミセス」には森山直太朗が登場。「生きてることが辛いなら」をコラボ歌唱する。リリース当時賛否を生んだ歌詞に込められた本当の思いに触れるトークも。
「生きてることが辛いなら」はミセス大森にとっても思い入れのある特別な楽曲であり、念願がかなっての特別なコラボレーションとなる。
森山は「ミセスの皆さんは音楽に対する情熱はもちろん、ゲストの僕に対しても深く理解して寄り添ってくれる真摯な姿勢がとても印象的でした。大きな会場でのライブを終えられたばかりで絶対に忙しいはずなので、『もしかして何人かいて、今日は偽物なんじゃないか？』と首元のチャックを探すようにマジマジと見てしまったのですが（笑）紛れもなく本物でホッとしました。大森さんのパワフルな表現はこれまでも感じていましたが、今回一緒に歌ってみて、繊細でセンシティブな表現がとても上手なんだなと、僕自身も多くの学びがありました。僕も存分に楽しませていただいたので、ぜひ皆さんも期待して楽しんでいただけたら嬉しいです」とコメントを寄せている。
『テレビ×ミセス』は、TBS系にて5月11日20時55分放送。