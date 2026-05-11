米アマゾン（Amazon.com）は、動画配信サービス「Prime Video」でショート動画フィード「Clips」を発表した。米国のPrime Videoで利用できる。 「Clips」は、ユーザーの興味関心に合わせてパーソナライズされたショート動画フィードで、Prime Videoのコンテンツをスムーズに見つけられるもの。コンテンツは、NBAのハイライト映像からスタートし、映画やテレ