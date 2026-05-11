資料高速道路の渋滞 本四高速は、ゴールデンウィーク期間(2026年4月25日～5月6日)に本州と四国を結ぶ自動車道を通行した車やバイクの台数をまとめました。 1日あたりの平均通行台数は、神戸淡路鳴門自動車道が4万900台、瀬戸中央自動車道が3万3700台、西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道)が1万3400台でした。3つのルートを合わせると8万8000台で、2025年の同じ期間と比べてほぼ同数でした。