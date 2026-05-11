放送作家、タレント、演芸評論家、そして立川流の「立川藤志楼」として高座にもあがる高田文夫氏が『週刊ポスト』で連載するエッセイ「笑刊ポスト」。今回は生誕100年を迎えた俳優・安藤昇の記念特集上映イベントをきっかけに、自身が育った町・渋谷の思い出を振り返る。＊＊＊知人が「おいっ渋谷で安藤昇フェスティバルみたいなのやってるぞ。1日6本違う作品ばかり。これを2週間」。凄い事になってるなぁと思い常に私の子