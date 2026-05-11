フリーアナウンサーの有働由美子（57）が10日、インスタグラムを更新。日曜日の昼ご飯を公開した。有働は「日曜の昼ごはんはだいたいこんな感じやろ」とつづり、「カップラーメン」「サイコー」などのハッシュタグを添えて、カップラーメンの写真を公開した。そして「今夜も8：56〜テレビ朝日系『有働タイムズ』どうぞごらんください」と呼びかけた。この投稿に「そんな有働さん、大好きです」「美味しいですよね」「アカンって