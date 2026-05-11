本日5月11日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「春恒例母の日インタビュー」「全国のご当地問題を調査した件」を予定している。「春恒例母の日インタビュー」は、今年は昨日5月10日が母の日だったことに合わせて、母の日のプレゼント、母親の人となり、母からの教えなど、自身の母親にまつわる様々な事柄について街行く人にインタビュー。娘さんがスケッチブック3冊にわたって