本日5月11日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「春恒例母の日インタビュー」「全国のご当地問題を調査した件」を予定している。

「春恒例母の日インタビュー」は、今年は昨日5月10日が母の日だったことに合わせて、母の日のプレゼント、母親の人となり、母からの教えなど、自身の母親にまつわる様々な事柄について街行く人にインタビュー。娘さんがスケッチブック3冊にわたって書き留めている母親のかわいらしいあることとは？「カサコソ」という謎の呼ばれ方をされているお母さん、その理由とは？さらに1年前に全身を痛めまくっていた状態でインタビューに答えてくれた男性が再び登場！彼が母親から受け継いだものとはいったい何!?

「全国のご当地問題を調査した件」では、勝手に「夜ふかし」のテーマ曲を作ったという福岡の男性や、まるで昭和の史料館かのような古いものしか売っていない文具店を営む男性など、全国各地の気になるアレコレを紹介。佐賀県のご当地グルメに関する調査には佐賀出身のお笑いコンビ・どぶろっくが登場！さらに宮崎県の検索ワード1位がなぜか俳優・萬田久子だったという“萬田久子ミステリー”に新展開。村上信五もマツコ・デラックスも驚いた真相とは？

そして今夜、休養中だったマツコがMCに復帰。休養中に見た一番のニュースだと語ったのは、村上が参加したあるイベントにまつわるものだった！