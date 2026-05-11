◆パ・リーグオリックス０―２日本ハム（１０日・京セラドーム大阪）カンテレの橋本和花子アナウンサーが、１０日のオリックス―日本ハム戦（京セラＤ）の「ＪＳＰＯＲＴＳ」で４度目の実況を務めた。オリックス・岸田護監督の４５歳の誕生日に大役を全うしたが、チームは今季６度目の完封負け。担当試合は１勝３敗となり「勝ち試合をしゃべれなかったのは、残念ではあります…」と苦笑いを浮かべた。４月２６日の同戦（同