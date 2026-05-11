◆パ・リーグ オリックス０―２日本ハム（１０日・京セラドーム大阪）

カンテレの橋本和花子アナウンサーが、１０日のオリックス―日本ハム戦（京セラＤ）の「Ｊ ＳＰＯＲＴＳ」で４度目の実況を務めた。オリックス・岸田護監督の４５歳の誕生日に大役を全うしたが、チームは今季６度目の完封負け。担当試合は１勝３敗となり「勝ち試合をしゃべれなかったのは、残念ではあります…」と苦笑いを浮かべた。

４月２６日の同戦（同）に続き、２週間ぶりの実況。「関西人のサガで『間』が怖くて、その『間』を言葉で無意識に埋めてしまう癖があって…（笑）」とファンや先輩からのフィードバックを踏まえ、今回は「間」をつくることをテーマに定めた。視聴者に映像で届けるテレビ中継において大切なのは、声で描写する場面と視覚で見せる場面との緩急。あえてしゃべらない時間をつくったことで「球場の雰囲気を伝えるということは、前回よりは格段にできたんじゃないかな」と手応えを示した。

「他局とか、プロ野球じゃなくても女性実況が増えてきている。本当に『やってよかった…』と、やるたびに思います」と、信念を持って続けてきたことが形になりつつある様子を実感。次回は７月を予定し「順位も大切になってくる時期なので、的確な描写を。次こそは勝ち試合をしゃべりたいですね！」と笑顔を振りまいた。（南部 俊太）