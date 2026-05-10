８日のフジテレビ「全力！脱力タイムズ」、１０日の日本テレビ「笑点」に連続出演した人物が話題となっている。マギー審司（５２）。「脱力タイムズ」では、企画「ピン芸人に勝手にツッコむアワード」に突っ込みを受けるピン芸人として現れ、「ええーっ！？」と驚きの声が上がった。バレバレのマジックを繰り出して高野正成からツッコミを浴び続ける展開が続いたが、最後の最後にガチで消えたハンカチが耳から出てくる本気マ