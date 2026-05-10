◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１６節福島４―２磐田（１０日・とうスタ）Ｊ３福島ユナイテッドＦＣはホームでＪ２磐田を４―２で破り、連勝を飾った。前半２０分にＦＷ芦部晃生（２５）が先制。１０分後に同点弾を許したが、後半８分にＭＦ上畑佑平士（２７）、２６分にＭＦ狩野海晟（２４）、３７分にＭＦ中村翼（２４）が追加点を決めて突き放した。元日本代表ＦＷのカズこと三浦知良は４―１の後半４３分から