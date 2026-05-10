◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 第１６節 福島４―２磐田（１０日・とうスタ）

Ｊ３福島ユナイテッドＦＣはホームでＪ２磐田を４―２で破り、連勝を飾った。

前半２０分にＦＷ芦部晃生（２５）が先制。１０分後に同点弾を許したが、後半８分にＭＦ上畑佑平士（２７）、２６分にＭＦ狩野海晟（２４）、３７分にＭＦ中村翼（２４）が追加点を決めて突き放した。元日本代表のカズこと、ＦＷ三浦知良は磐田戦で４―１とリードする後半４３分から途中出場。今季初の２戦連続出場で、自身が持つＪ最年長出場記録を５９歳２か月１４日に更新した。

カズの出場時間はアディショナルタイムを含めて約５分だった。大きな見せ場はなかったが、相手と競り合い、ヘディングで味方の前にボールを落とすと歓声が上がった。試合後は磐田の選手たちと握手し、サポーターとともに勝利のセレモニーに加わり、笑顔を振りまいた。

以下はカズの一問一答。

―ご自身のコンディションは？

「悪くはないと思います。いいトレーニングができているし、いい準備ができている」

―後半から投入された時の監督からの指示は？

「真ん中の前で（行って欲しい）と。もう１点取りに行こうと言われた」

―ご自身の評価は

「自分の評価はできないですけど、僕が入ってから引き気味になってしまって。ここはチームとしての反省点。最後は皆だいぶ疲れてなかなか前には出られなかったと思うんですけど、それでも２点目は取られちゃいけない。悔やまれる失点だと思う。最低でも４―１で終わりたかったし、それができなかったのは反省点ですね。守るならもっとしっかり守らないと」

―ホームで磐田に勝ったことには？

「何度も優勝している歴史のあるクラブ。福島にとっても歴史を積み重ねていく上で選手たちを成長させる大きな１勝だと思う」

次節のＪ２札幌戦へ向けて。

「いい準備して臨みたい。コンサドーレも調子がいい。力のあるチームだし、気を引き締めてやっていきたい」

―試合を見ている時の心構えは？

「わりと冷静に見ている。展開は変わっていきますので。自分の出るイメージはいつも考えている。いろんなシチュエーションがあるので。今日は僕が入る寸前まで相手陣地で自分たちがやりたいことをやれていたので、あの勢いで入ればペナルティーエリア内でもうちょっと仕事できるかなと思った」

―サポーターへ

「２連勝できたので、次節もサポーターの前で勝利したいなと思っています」