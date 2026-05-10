アンジェリーナ１／３によるソロプロジェクトのａｉｌｌｙが６月３日に新シングル「Ｂ．Ｔ．Ｇ」を配信リリースすることを１０日、発表した。「ゲームに勝つ」を意味する「ＢｅａｔＴｈｅＧａｍｅ」の頭文字を取ったエモーショナルなダンスナンバー。１１日のＴＯＫＹＯＦＭのレギュラーラジオ「ＳＣＨＯＯＬＯＦＬＯＣＫ！」で初オンエアされる。６月７日に東京・渋谷ヒカリエ（４階イベントスクエア）でフリーラ