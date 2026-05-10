アンジェリーナ１／３によるソロプロジェクトのａｉｌｌｙが６月３日に新シングル「Ｂ．Ｔ．Ｇ」を配信リリースすることを１０日、発表した。

「ゲームに勝つ」を意味する「Ｂｅａｔ Ｔｈｅ Ｇａｍｅ」の頭文字を取ったエモーショナルなダンスナンバー。１１日のＴＯＫＹＯ ＦＭのレギュラーラジオ「ＳＣＨＯＯＬ ＯＦ ＬＯＣＫ！」で初オンエアされる。

６月７日に東京・渋谷ヒカリエ（４階イベントスクエア）でフリーライブが決定。開催に至っては、ＴＯＫＹＯ ＦＭのパーソナリティーとして縁のある鈴木おさむ氏へ初ＥＰ盤のＣＤを手渡しした際、受けたひと言がきっかけになったという。

ａｉｌｌｙは「言いたいことは全て歌詞に込めました。人は自分のことを見たいようにしか見ない。それなら自分が見たい自分でいて欲しい。そんな願いを込めた一曲です」とコメント。鈴木氏は「僕のひと言がきっかけで、アンジーは動いた。そして、このフリーライブが本当に決まった。やるからにはこのステージで運命を変えろ。来た全員を興奮させてくれー！期待！」とエールを送った。