イタリア料理のファミリーレストランチェーンを運営するサイゼリヤ（埼玉県吉川市）が、5月11日から新たに3店舗で「朝サイゼ」を実施します。【えっ！】“150円”の商品もあるぞ！「朝サイゼ」のメニューラインアップを見る！今回、朝サイゼを開始する店舗は、越谷ツインシティ（埼玉県越谷市）、カインズモール千葉NT（千葉県印西市）、横浜ベイクォーター前（横浜市神奈川区）です。朝サイゼでは、「焼きシナモンフォッ