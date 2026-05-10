俳優のホン・アルム、オ・ヒョンギョンが出演する韓国ドラマ『鳴かない鳥』（ノーカット日本語字幕版／全100話）が、あす11日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（月〜金 前6：00〜）【場面ショット】新たな復讐の幕開け…『鳴かない鳥』同作は、日本でも悪女ブームを巻き起こした大ヒット復讐ドラマ『福寿草』の脚本家ヨ･ジョンミが描く壮絶なバトルのマクチャン復讐劇。幸せを根こそぎ奪われたヒロイン