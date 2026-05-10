【あすから】韓国ドラマ『福寿草』の脚本家が描く壮絶バトル マクチャン復讐劇『鳴かない鳥』、放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のホン・アルム、オ・ヒョンギョンが出演する韓国ドラマ『鳴かない鳥』（ノーカット日本語字幕版／全100話）が、あす11日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（月〜金 前6：00〜）
【場面ショット】新たな復讐の幕開け…『鳴かない鳥』
同作は、日本でも悪女ブームを巻き起こした大ヒット復讐ドラマ『福寿草』の脚本家ヨ･ジョンミが描く壮絶なバトルのマクチャン復讐劇。幸せを根こそぎ奪われたヒロインがついに牙を剥く…手に汗握るリベンジバトルとなっている。
ホン・アルムとオ・ヒョンギョン、若手VSベテランの実力派女優が繰り広げる演技バトルが見どころとなる。
■あらすじ
事故で父親を亡くしたオ・ハニ（ホン・アルム）は、父の墓参りの途中、崖から足を滑らせてしまう。偶然その場に居合わせたオ・ナムギュ（キム・ユソク）がハニを助けたが、実はナムギュは自分の経営する会社が倒産し、妻にも見捨てられ自殺しようとしていた所だった。その後、この出会いをきっかけにナムギュはハニの母スヨン（イ・ギョンシム）の化粧品会社で働き始める。一方、ナムギュの元妻ミジャ（オ・ヒョンギョン）は、不正に入手した大金と共に子供を連れて海外に高飛びしていた。それから6年後、ナムギュとスヨンは再婚し、ハニやナムギュの娘ユミ（ペク・スンヒ）と共に家族は仲良く暮らしていた。会社の事業も成功し全てが順調に進んでいた頃、突然ミジャが帰国、ナムギュとの復縁を図り、ハニたちの住むマンションに越してくる。ミジャの企みが着々と進む中、ナムギュとスヨンが乗った車が事故を起こし、スヨンは死亡、そしてスヨンに多額の保険金が掛けられていたことからナムギュはスヨン殺害容疑で逮捕されてしまう。全ての幸せをことごとく奪われたハニ。それらがミジャの仕業だと知ったハニは、敵討ちを果たすまで涙を封印することを決意する…。
■演出
キム･ピョンジュン『グッバイマヌル〜僕と妻のラブバトル』
■脚本
ヨ･ジョンミ『福寿草』『復讐の渦〜因縁の父娘（おやこ）〜』
■キャスト
ホン・アルム『夢みるサムセン』『シンデレラの涙』『恋するダルスン〜幸せの靴音〜』
オ・ヒョンギョン『サメ 〜愛の黙示録〜』『伝説の魔女〜愛を届けるベーカリー』『紳士とお嬢さん』
カン・ジソプ『二人の女の部屋』『素晴らしき、私の人生』『テプンの花嫁〜愛と復讐の羅針盤』
アン・ジェミン『紳士の品格』『約束のない恋』
キム・ユソク『大王の夢〜王たちの戦争』『黄金の庭 〜奪われた運命〜』『復讐の渦〜因縁の父娘（おやこ）〜』
ペク・スンヒ『輝いてスングム』『明日も晴れ』『オー！マイベイビー 〜私のトキメキ授かりロマンス〜』
【場面ショット】新たな復讐の幕開け…『鳴かない鳥』
同作は、日本でも悪女ブームを巻き起こした大ヒット復讐ドラマ『福寿草』の脚本家ヨ･ジョンミが描く壮絶なバトルのマクチャン復讐劇。幸せを根こそぎ奪われたヒロインがついに牙を剥く…手に汗握るリベンジバトルとなっている。
■あらすじ
事故で父親を亡くしたオ・ハニ（ホン・アルム）は、父の墓参りの途中、崖から足を滑らせてしまう。偶然その場に居合わせたオ・ナムギュ（キム・ユソク）がハニを助けたが、実はナムギュは自分の経営する会社が倒産し、妻にも見捨てられ自殺しようとしていた所だった。その後、この出会いをきっかけにナムギュはハニの母スヨン（イ・ギョンシム）の化粧品会社で働き始める。一方、ナムギュの元妻ミジャ（オ・ヒョンギョン）は、不正に入手した大金と共に子供を連れて海外に高飛びしていた。それから6年後、ナムギュとスヨンは再婚し、ハニやナムギュの娘ユミ（ペク・スンヒ）と共に家族は仲良く暮らしていた。会社の事業も成功し全てが順調に進んでいた頃、突然ミジャが帰国、ナムギュとの復縁を図り、ハニたちの住むマンションに越してくる。ミジャの企みが着々と進む中、ナムギュとスヨンが乗った車が事故を起こし、スヨンは死亡、そしてスヨンに多額の保険金が掛けられていたことからナムギュはスヨン殺害容疑で逮捕されてしまう。全ての幸せをことごとく奪われたハニ。それらがミジャの仕業だと知ったハニは、敵討ちを果たすまで涙を封印することを決意する…。
■演出
キム･ピョンジュン『グッバイマヌル〜僕と妻のラブバトル』
■脚本
ヨ･ジョンミ『福寿草』『復讐の渦〜因縁の父娘（おやこ）〜』
■キャスト
ホン・アルム『夢みるサムセン』『シンデレラの涙』『恋するダルスン〜幸せの靴音〜』
オ・ヒョンギョン『サメ 〜愛の黙示録〜』『伝説の魔女〜愛を届けるベーカリー』『紳士とお嬢さん』
カン・ジソプ『二人の女の部屋』『素晴らしき、私の人生』『テプンの花嫁〜愛と復讐の羅針盤』
アン・ジェミン『紳士の品格』『約束のない恋』
キム・ユソク『大王の夢〜王たちの戦争』『黄金の庭 〜奪われた運命〜』『復讐の渦〜因縁の父娘（おやこ）〜』
ペク・スンヒ『輝いてスングム』『明日も晴れ』『オー！マイベイビー 〜私のトキメキ授かりロマンス〜』