テレビ朝日の田原萌々アナウンサーが１０日までに自身のインスタグラムを更新。レアな前髪ショットを公開した。「グッドに来てからこの前髪は初…」とつづり、ブルーの半袖ブラウスを着た田原が普段の右に前髪を寄せる姿ではなく、前髪を真っすぐおろした姿をアップした。続けて「今朝もご覧いただきありがとうございましたまた明日もよろしくお願いいたします」と呼びかけて締めた。この投稿には「少女のような前髪」「