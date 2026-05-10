新日本プロレスは９日、江東区のＴＯＫＹＯＤＲＥＡＭＰＡＲＫで記者会見しテレビ朝日系列で全国中継が決まっていた６・１４大阪城ホール大会「ＤＯＭＩＮＩＯＮ６．１４ｉｎＯＳＡＫＡ‐ＪＯＨＡＬＬ」の放送時間が同日午後１０時１５分に決定したことを発表しした。テレビ朝日は、今年１・４東京ドーム大会を２４年ぶりとなるプライム帯の午後１０時１５分から全国中継した。５か月後に実現した地上波中継では、