新日本プロレスは９日、江東区のＴＯＫＹＯ ＤＲＥＡＭ ＰＡＲＫで記者会見しテレビ朝日系列で全国中継が決まっていた６・１４大阪城ホール大会「ＤＯＭＩＮＩＯＮ ６．１４ ｉｎ ＯＳＡＫＡ‐ＪＯ ＨＡＬＬ」の放送時間が同日午後１０時１５分に決定したことを発表しした。

テレビ朝日は、今年１・４東京ドーム大会を２４年ぶりにプライム帯の午後１０時から全国放送した。５か月後に実現した地上波中継では、ゲスト解説に芸能界随一のプロレスファンとして知られる、「くりぃむしちゅー」有田哲平が前回の１．４東京ドーム大会放送に続きゲスト解説。棚橋弘至社長らと放送席を彩ることになった。

有田は「この度、新日本プロレス６・１４大阪城ホール大会の地上波ゲスト解説を務めさせていただくことになりました。２２年振りに全国ネット放送された今年の１・４東京ドーム大会に続いて２回目となります。次に全国地上波放送されるのはいつになるかと思っていたら、まさかこんなにすぐに次が来るとはプロレスファンとしては最高の喜びです。新日本プロレスのリング上の動きもめまぐるしく、１．４でベルトを獲った辻陽太選手やウルフアロン選手はすでにベルトを落とし、新たな王者が誕生しています。ここからどうやって逆襲していくのか、必見ですので皆様ぜひご覧ください！一緒に応援しましょう！！」とコメントを寄せていた。

◆６・１４大阪城決定済みカード

▼スペシャルタッグマッチ ３０分１本勝負

タイチ、上村優也 ｖｓ 大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

▼ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合 １５分１本勝負

王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ ｖｓ 挑戦者・ＳＡＮＡＤＡ

▼ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級選手権試合 ３ＷＡＹマッチ ６０分１本勝負

王者・アンドラデ・エル・イドロ ｖｓ 挑戦者・海野翔太 ｖｓ 挑戦者・ドリラ・モロニー

※３選手同時に試合を行い、いずれかの１選手が勝利した時点で決着とする。

▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 ６０分１本勝負

王者・成田蓮 ｖｓ 挑戦者・ウルフアロン

▼ＩＷＧＰタッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ ｖｓ 挑戦者組・グレート‐Ｏ‐カーン、ＨＥＮＡＲＥ

▼ＩＷＧＰヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

王者・カラム・ニューマン ｖｓ 挑戦者・辻 陽太