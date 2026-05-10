1日に結婚を発表した女優の矢作穂香（29）が9日までに、インスタグラムを更新。タイでの挙式を報告した。矢作は「タイバンコクにて挙式を行いました」と報告し、「大好きな空間の中でとても幸せな時間を過ごすことができました」と明かし、挙式の様子を公開した。そして「素敵な瞬間を残してくださったフォトグラファーの皆さま、会場スタッフの皆さま、そして準備期間から私たちの想いや理想に寄り添いながら一つひとつ丁寧に形