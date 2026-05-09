【モデルプレス＝2026/05/09】Mnetのグローバルボーイズグループデビュープロジェクト「BOYS?PLANET」（通称：ボイプラ2）に出演していたチェ・リブ、カン・ウジンがFLARE U（フレアユー）として9日、千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」のレッドカーペットに登場した。【写真】「ボイプラ2」から誕生グループ、2日目のレッドカーペットは雰囲気ガラリ◆ALPHA DRIVE ONE・FLARE U・MODYSS