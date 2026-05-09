備後圏域で熱中症対策の強化に取り組もうと官民が連携したプロジェクト会議が福山市で開かれました。福山市で開かれた会議には自治体や企業など約50の団体が参加しました。去年、備後圏域では熱中症で823人が救急搬送され、2人が死亡。搬送者は70歳以上が6割を超えているということです。会議では、熱中症による搬送者数の減少や死亡者ゼロを目指し、意見が交わされました。■大塚製薬 中国支店加納大輔 支店長「この備後圏域に